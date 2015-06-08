الحكومة تطلق مبادرة شهر الخير لمساعدة الفقراء خلال شهر رمضان

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إطلاق الحكومة لمبادرة "شهر الخير" يتم تنظيمها خلال شهر رمضان الكريم تعمل على مساعدة الفقراء على مستوى المحافظات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الكبرى التى تعمل فى هذا المجال.

وأضافت الوزيرة فى كلمتها اليوم أمام ندوة الجمعيات الأهلية وتعاونها مع الحكومة أن الوزارة ستقدم 100 منحة مالية للجمعيات فى مجالى تدريب الشباب وبناء الكوادر ومبادرة أطفال بلا مأوى وتسعى لتقديم منح أخرى فى مجال حماية المستهلك موضحة أن صندوق إعانة وتمويل الجمعيات به 600 مليون جنيه وتسعى الوزارة لصرفها فى صورة منح للجمعيات.