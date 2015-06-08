إصابة ضابط ومجندين فى انفجار عبوة ناسفة خلال حمله أمنية بالعريش

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، إصابة ضابط ومجندين من قوة أمنية بمنطقة جنوب الشيخ زويد.

وأضاف المصدر، أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء حملات أمنية، وهو ما أسفر عن إصابتهم بشظايا، وتم نقلهم لمستشفى العريش العسكرى، فيما أحبطت القوات تفجيرعبوتين أخرتين، وجارى تمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات أخرى.

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