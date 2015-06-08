"واتس آب اليوم السابع": بالصور.. الآلاف من طلبة الثانوية فى درس خصوصى

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين صوراً أكد أنها لمركز للدروس الخصوصية بمنطقة الهرم بالجيزة، وتوضح الصور تجمع الآلاف من طلاب الثانوية العامة لأخذ حصة فى مادة اللغة الإنجليزية، حسب وصف القارئ، مشيرا إلى أن اسم المعلم الذى يقود هذا الجمع يدعى شريف المصرى.

وأكد القارئ أن ذلك تم أمس الأحد عقب امتحان اللغة العربية، مشيرا إلى أن هناك حصة أخرى ستتم اليوم، وأن ثمن الحصة 35 جنيها.

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صورة تجمع آلاف الطلبة فى حصة درس خصوصى



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جانب من الدرس



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رسالة القارئ