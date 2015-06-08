تأجيل ثالث جلسات محاكمة "المستريح" لـ7 يوليو المقبل

قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية تأجيل ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على أكثر من 53 مليون حنيه من أموال المواطنين، بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية، لجلسة 7 يوليو المقبل، لتقديم الضحايا للشيكات الخاصة بهم، واستدعاء الضابط محرر محضر القبض على المتهم.

ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد – المستريح – صاحب مجموعة شركات بيراميدز إنترناشيونال، فى القضية المقيدة برقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

وكشفت التحقيقات، أن "المستريح" قام فى الفترة من بداية عام 2011 حتى شهر مارس الماضى، بتلقى أموال من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.

وتبين من تحريات قطاع مكافحة جرائم النقد والتهريب بمباحث الأموال العامة، أن "المستريح" تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها بدون تمييز نظير فوائد مالية بنسب متفاوتة، دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه امتنع عن رد أموال المواطنين بعد انقطاعه عن سداد نسبة الفائدة الربحية المتفق عليها.

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