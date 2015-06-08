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مميش: نهدف لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة مرتبطه بقناة السويس

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مميش: نهدف لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة مرتبطه بقناة السويس مميش: نهدف لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة مرتبطه بقناة السويس
وصف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، المشاريع القومية العملاقة بـ "المشاريع الخالدة"، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد استغلال الإمكانيات الحالية فى موانئ مشروع قناة السويس الجديدة، والمناطق الصناعية، واستغلال الظهير الجغرافى والصحراوى، وخلق مناطق لوجستية بالمنطقة لعمل مركز ثقل بمنطقه قناة السويس لعودة الريادة السياسية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب، حتى لا يفقد الشباب الأمل، وخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة مرتبطه بالمناطق الصناعية.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالهيئة، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، ان ترك أبناء سيناء بدون عمل كان له نتيجة غير جيدة، والاتجاه الان هو توفير فرص عمل لهم لجذب الشباب للعمل فى منطقة قناة السويس والمشروعات الجديده.

وأشار الفريق مهاب مميش أن هناك نموا اقتصاديا كبيرا فى العالم، ويجب أن نكون قادرين على مواجهة ذلك، واستقبال السفن العملاقة، وتكون قناة السويس من أسرع القنوات في النقل.

واوضح مميش أن هناك 6 موانئ، ومنطقتان صناعيتان، كما أن هناك قناة السويس وهي موارد هامة سيتم تطويرها لكونها تقادمت والخطة.

وقال الفريق مهاب مميش أن مشروع تنميه قناه السويس سيشهد دعم الصناعات الوطنية للمنافسة مثل صناعة المنسوجات والزجاج والاستزراع السمكى، مؤكدا أن أجود انواع الاسماك هي اسماك القناة، ونحتاج إلي توفير منتجات غذائية آمنه تسد حاجه المجتمع، وضرورة رفع الأمن الغذائى المصرى، موضحا أن لدينا إمكانيات كثيرة ولكن لا تستغل.

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مصر 365