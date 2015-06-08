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"واتس آب اليوم السابع".. قارئ يطلب القبض على "مستريح جديد" فى حلوان

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"واتس آب اليوم السابع".. قارئ يطلب القبض على "مستريح جديد" فى حلوان "واتس آب اليوم السابع".. قارئ يطلب القبض على "مستريح جديد" فى حلوان
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين استغاثة لقوات الشرطة لسرعة ضبط نصاب بحلوان.

وقال القارئ، أن هناك شخصا يعمل مدرسا بإحدى مدارس حلون قام بجمع أموال كثيرة من الأهالى وأوهمهم بعوائد تصل إلى 15% وفر هاربا، مشيرا إلى أنهم قدموا عدة محاضر بقسم حلوان، منها محضر برقم 15519 جنح حلوان بتاريخ أول أمس السبت، كما أكد القارئ أنهم سيتوجهون اليوم لمكتب النائب العام لعرض الشكوى والمطالبة بسرعة ضبط الشخص الذى نصب عليهم قبل هروبه.

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