التوصل لدواء جديد يقضى على فيروس بى يحمل اسم " ARC 520"

أكد الدكتور هشام أيوب استشارى أمراض الكبد عضو الجمعية الأوروبية لدراسه أمراض الكبد أحد المشاركين فى مؤتمر خبراء الكبد الذى اختتمت أعماله بمدينة أثينا باليونان، أن المؤتمر أعلن عن دواء جديد لعلاج فيروس بى مازال يحمل كودا تحت اسم ARC 520، سيمثل ثورة فى القضاء على فيروس بى.

وقال إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA وافقت على استكمال إجراء المرحلة الثانية من الأبحاث الإكلينيكية لهذا العقار، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى والتى تجرى للتأكد من أمان العقار وصلاحيته على البشر.

وأكد أن هذا عقار ARC 520 يعتبر طفرة قوية فى علاج فيروس بى لأنه يقضى تماما على الفيروس داخل الخلايا المصابة ويصبح المريض خاليا تماماً من الفيروس، خاصة أن الأدوية الحالية أثبتت عدم قدرتها على فك الشفرة الجينية للفيروس والقضاء تماما عليه.

وأشار إلى أن هذا الدواء أثبت من خلال الأبحاث الأولية أنه قادر على القضاء على الفيروس داخل الخلية ويمنع تكاثر الفيروس داخل الخلايا الكبدية، مؤكدا أنه بذلك يمكن المريض الشفاء تماما من الفيروس، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من المراحل البحثية الأخرى خلال عامين من الآن وخلال 5 سنوات سيتوافر أكثر من دواء لعلاج فيروس بى، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد فترة العلاج فى المرحلة الثالثة من الأبحاث.

وسيمثل هذا الدواء ثورة فى مجال القضاء على فيروس بى.

وقال تمثل نسب الإصابة بفيروس بى فى مصر حوالى 4%، ويعتبر أقل نسبة من فيروس سى، مشيرا إلى أن الأدوية الموجودة حاليا لعلاج فيروس بى مفيدة لأنها تعمل على تثبيط تكاثر الفيروس وتمنع تكاثره وبذلك تناول الأدوية لفترات طويلة تعمل على عدم ظهور أعراض الفيروس على المريض ولكن مشكلتها أن المريض يظل حاملا للفيروس وبمجرد توقف الأدوية يعود نشاط الفيروس من جديد ولكنها لا تستطيع أن تقضى على الفيروس نهائيا لأنها لم تستطع أن تقوم بفك الشفرة الجينية للفيروس .

وأضاف الدكتور أيوب أنه بعد نجاح علاج فيروس سى وتوافر أدوية كثيرة وفعالة اتجهت أبحاث العلماء لإيجاد علاج شاف من فيروس بى، وأن شركات الأدوية الكبرى وضعت استثمارات كبيرة فى مجال إجراء الأبحاث وتطوير الأدوية المضادة للفيروس بى.

ويتوقع خبراء الكبد أنه فى خلال الخمس سنوات القادمة توافر أكثر من دواء لعلاج والقضاء على فيروس بى.