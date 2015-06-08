لعبة في الجول - مدحت شلبي يكشف.. عن أجمل هدف شاهده في حياته

ما هو أجمل هدف شاهدته في حياتك؟ جاوب على هذا السؤال في التعليقات، لكن قبل ذلك فلتتعرف على إجابة مدحت شلبي المعلق الرياضي الشهير.

أجمل هدف شاهده "شالابوكا" في حياته لم يكن من تعليقه. بل هو هدف لم ينسه حين كان في خانة الجماهير وليس من مشاهير اللعبة.

FilGoal.com يقدم مجموعة من الألعاب مع نجوم الكرة في مصر. وهذا السؤال هو الأول الذي يجيب عنه كابتن مدحت.

وقال شلبي لـFilGoal.com: "أجمل هدف. سؤال صعب".

ثم أجاب "لكن الهدف الأجمل طبعا لمحمود الخطيب. كان لاعبا غير عادي. أحب أن أستمع للهدف بصوت معلق المباراة آنذاك".

وتابع "هذا الهدف كان من تصويبة هائلة على الطائر. هدف عبقري".

وأضاف "ليس هذا هو الهدف الوحيد لبيبو على الطائر. كان نجما فوق العادة".