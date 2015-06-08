أنا صبري – عبد الستار لـ في الجول.. سأحكي لكم كيف يعمل مورينيو كمدير فني

"سأوضح لكم اليوم عن كيف يعمل جوزيه مورينيو.. ما هي أسباب نجاحه. طبعا قبل أن أحكي لكم أسباب شجارنا الذي امتد لأشهر سخيفة".. عبد الستار صبري يحكي لـFilGoal.com كواليس رحلة شهدت أبطالا بعظمة رونالدو، شمايكل ومحمود الجوهري.

FilGoal.com قدم سلسلة من حكايات حازم إمام وعدلي القيعي وعمرو الجنايني ومانويل جوزيه والآن يأتي الدور على عبد الستار صبري.

الرجل الذي تسبب في أن أغلب جيله من غير اللاعبين المحترفين لازال يرفع ياقة قميص الكرة الذي يرتديه حتى يتشبه به، الموهوب الذي ساعده صالح سليم.

واللاعب الذي كان لمحمود الجوهري وحسام حسن دورا هاما في مسيرته ليحصل على لقب Sabry Show كما كان ينادونه في بنفيكا. واليوم الحلقة الخامسة مع جوزيه مورينيو.

كل ما يلي يأتي على لسان عبد الستار صبري.

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عليكم أن تنظروا للأمر بشكل مختلف قليلا.. أنتم الآن تسألون أنفسكم كيف لي أن أتشاجر مع "موووريـــنيو" شخصيا.

حسنا، وقتها كان الأمر مختلفا. كان مورينيو مجرد مترجم ومساعد سابق يبدأ حياته التدريبية ويخلف في بنفيكا "يوووب هاااايــنكس" شخصيا.

هاينكس الذي فاز بدوري أبطال أوروبا وصديقي والمدرب الذي كان يمنحني الحرية والثقة كلها رحل. وجاء مدير فني أخر جديد لا يوجد لديه سابقة خبرة.

لكن أشهد له بأنه كان مدربا ممتازا في الكثير من النقاط.

فلتفهموا الظروف كما حدثت. سأحكي لكم عن علاقتي مع مورينيو في 3 أجزاء.

وهذا الجزء سأخصصه للتحدث عن مورينيو المدرب قبل التطرق في الحلقة المقبلة لمشكلتي معه.

اجتماع مع مورينيو

مورينيو مدرب يحب المذاكرة. لا يترك تفصيلة للظروف. حين تدخل المباراة فأنت تعرف كل شيء عن دورك وكل شيء عن خصمك.

بعد أول تدريب لنا معه، حدد لكل منا موعدا للاجتماع به في غرفة مخصصة بشاشات عرض كبيرة.

مع كل لاعب يجلس مورينيو لمشاهدة لقطات فنية يشرح بها كيف يريدنا أن نلعب.

في أرض التدريب يخطط مورينيو الملعب ويضع نقاطا تحدد أماكن تحرك كل لاعب في أرض الملعب.

لا تترك مكانك وإلا غضب مورينيو.

هابي بيرث داي تو يو صبري

مورينيو أيضا كان بحكم أنه شاب وقتها لم يتم الـ40 من عمره كان حريصا على إبرام علاقات جيدة مع كل اللاعبين داخل الفريق.

لم يكن مورينيو ليترك أي مناسبة إلا وشارك فيها مع اللاعبين. عيد ميلاد، حفل زفاف. أي شيء.

الرجل يحرص على أن يتصل بك، أن يتمنى لك عاما سعيدا. كانت هذه من النقاط الجيدة في شخصيته.

أنا قابلت مدربين رائعين وكبار في حياتي ومن هنا عشقت تلك المهنة وأصبحت أرغب في نقل تلك التجارب لمصر.

مدرب البرتغاليين

لكن لو أردتم أن تفهموا لماذا تشاجرت مع مدرب بمثل هذه الشخصية، فيجب أن تفهموا أكثر الظروف التي كانت تحيط بالنادي.

مورينيو حين جاء كان شابا بلا CV كبير يدعمه أو شعبية تحميه.

أراد أن يصنع لنفسه شعبية سريعة. فقرر أن يلعب مع جمهور بنفيكا على وتر البرتغاليين.

في أول تصريح لمورينيو قال نصا: "لا أعرف كيف لفريق مثل بنفيكا ألا يكون نجمه الأول برتغاليا".. كان يشير لي بوضوح.

هذه كانت أول جملة سمعتها منه، ومن هنا أدركت أن الأمور قد لا تسير في طريق جيد.

كانت لي 3 قصص مع هذا الرجل لا أنساها.

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انتظرونا في الحلقة المقبلة.