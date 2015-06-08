رمضان صبحي يعتذر عن عدم الانضمام لمنتخب مصر

اعتذر رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي الشاب عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر لمواجهة تنزانيا في افتتاح مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وتلعب مصر أول مبارياتها في تصفيات كأس الأمم أمام ضيفتها تنزانيا يوم الأحد المقبل.

واختار هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر ثنائي من الأهلي لقائمة الفراعنة، هو سعد الدين سمير ورمضان صبحي.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن رمضان قرر الاعتذار بسبب تعرضه للإصابة في العضلتين الضامة والخلفية، خلال مواجهة الإفريقي التونسي.

ويرسل الأهلي تقريرا طبيا إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر متضمنا حالة اللاعب.