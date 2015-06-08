مرتضى يتحدث عن إعارة حفني وإمام وعن صفقة هداف الاتحاد

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم يوقع مع اللاعب محمد حمدي زكي وإنما وقع على عقود انتقاله مع ناديه الاتحاد السكندري.

وأشار منصور إلى أنه لا يمانع رحيل أي لاعب بالفريق على سبيل الإعارة بشرط أن يليق العرض المقدم به وبالنادي الذي يلعب له.

وقال منصور في تصريحات لإذاعة (الشباب والرياضة):"لم أوقع مع محمد حمدي نفسه، إنما وقعت على عقود انضمامه مع ناديه الاتحاد".

وأضاف "هناك 17 صفقة قادمة للزمالك، ولا أمانع رحيل أي لاعب على سبيل الإعارة. أي لاعب يصله عرض يليق به وبنادي الزمالك ومن فريق جيد، لا أمانع إعارته".

وأردف "أيمن حفني تلقى عرض من فريق أهلي جدة. طلبت مقابله 3 مليون دولار والمعروض من جانبهم مبلغ 2.5 مليون دولار".

وأتم "بينما حازم إمام وصله عرض من الإمارات، لا أمانع إذا كان مناسبا. لن أعير أي لاعب بمبلغ أقل من 2 مليون و800 ألف دولار مثلما حدث مع محمد عبد الشافي".