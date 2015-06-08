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للمرأة الحامل.. ابتعدى عن حرارة المطبخ والوقوف لفترات طويلة لتجنب المضاعفات

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للمرأة الحامل.. ابتعدى عن حرارة المطبخ والوقوف لفترات طويلة لتجنب المضاعفات للمرأة الحامل.. ابتعدى عن حرارة المطبخ والوقوف لفترات طويلة لتجنب المضاعفات
هناك بعض الأفعال التى تقوم بها المرأة أثناء الحمل لها تأثير ضار على صحتها وصحةالجنين، وينتج عنها الكثير من المضاعفات.. وفى هذا السياق يقول الدكتور أحمد التاجى، أستاذ أمراض النساء والتوليد، إن هناك بعض الأفعال التى تقوم بها المرأة أثناء الحمل تضر صحتها وصحة الجنين، منها التواجد لفترات طويلة فى حرارة المطبخ المرتفعة، أو الوقوف لفترات طويلة والاستحمام بالماء الساخن أو الماء البارد، والذى يساعد على توسيع الشرايين فى الجلد، والإصابة بدوالى الساقين أو ضيق فى التنفس قد ينتج عنه عدم وصول الأكسجين للطفل، مما يؤدى لنقص فى النمو.

يوصى د. أحمد التاجى المرأة الحامل بالانتباه لبعض العوامل التى تؤثر عليها وعلى صحة الجنين، كالوقوف لفترات طويلة أو التواجد فى حرارة المطبخ لفترات طويلة أو التعرض للتدخين السلبى، حيث إنها تؤثر على صحة الأم والجنين وتتسبب فى الإصابة بعيوب خلقية للطفل أو عدم اكتمال النمو.

وينصح أستاذ أمراض النساء والتوليد بضرورة الانتباه لبعض العلامات التى تظهر على المرأة أثناء الحمل، من الممكن أن تكون دليلا على وجود خطر على صحة الجنين كبطء الحركة الجنين أو توقفها.

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مصر 365