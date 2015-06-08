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لو مريض سكر تعرف على أحدث العلاجات التى تمنحك الأمل فى الشفاء

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لو مريض سكر تعرف على أحدث العلاجات التى تمنحك الأمل فى الشفاء لو مريض سكر تعرف على أحدث العلاجات التى تمنحك الأمل فى الشفاء
مرض السكر يشكل خطرا كبيرا على صحة المرضى إذا تم إهمال العلاج، نظرا للمضاعفات التى يسببها، لذلك يجب اتباع الإرشادات التى يقدمها الطبيب المعالج للشخص المصاب، وأيضا يجب الأخذ فى عين الاعتبار تحديد العلاج الملائم، وذلك لتعدد أنواع علاجات السكر.

وحول هذا يشير الدكتور مصطفى عبد العزيز، استشارى الأمراض الباطنية والسكر، رئيس قسم الباطنة فى مستشفى الهرم، إلى أن هناك العديد من العلاجات الجديدة لمرض السكر، والتى تساعد على تنظيم نسبته فى الدم وتحد من ارتفاعه طبقا لحالة المريض.

ويقدم استشارى الأمراض الباطنية والسكر العلاجات الحديثة فى علاج السكر ومنها:
>1- حقن الأنسولين التى تؤخذ مرة واحدة كل أسبوع، وهذا النوع يساعد في تنظيم نسبة السكر فى الدم، ويحد من ارتفاعه، لأن الجسم يأخذ الجرعة التى يحتاجها من خلال هذه الجرعة.
>2- يوجد نوع من أنواع الأنسولين الحديث الذى يؤخذ عن طريق "البخاخة".
>3- وعلاج السكر عن طريق الخلايا الجزعية الذى يعد من أحدث العلاجات فى مرض السكر، لكنه ما زال فى طور التجارب، ويتم عن طريق أخذ عينة من الخلايا الجنينية، ويتم حقنها فى البنكرياس، وهذه الطريقة تساعد على تنشيط البنكرياس وتنظيم نسبة السكر فى الدم، وتحد من ارتفاعه وقد تتسبب فى اختفائه والشفاء منه مستقبلا.

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مصر 365