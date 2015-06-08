أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الشمس مفيدة لعظام طفلك.. اعرفى إزاى تستفيدى بخيرها وتتقى شرها

Google+ Print
الشمس مفيدة لعظام طفلك.. اعرفى إزاى تستفيدى بخيرها وتتقى شرها الشمس مفيدة لعظام طفلك.. اعرفى إزاى تستفيدى بخيرها وتتقى شرها
أرسلت قارئة تقول: طفلى عمره شهرين، ونصحتنى إحدى الصديقات بتعريض بشرته لأشعة الشمس يوميا، حتى تنمو عظامه بصورة جيدة.. وسؤالى هو ما فائدة أشعة الشمس لعظام الأطفال؟ وما السن المناسبة الذى أبدأ فيها بتعريض طفلى لتلك الأشعة، وهل حرارة الجو قد تصيبه بضرر وحروق؟

ويجيب عن أسئلتها الدكتور طلعت حسن سالم، أستاذ طب وسلوك الأطفال قائلا: بداية يجب أن نوضح دور أشعة الشمس فى بناء عظام الأطفال، فأشعة الشمس تعمل على إذابة فيتامين (د) الموجود فى طبقات الجلد، ويلعب هذا الفيتامين دورا أساسيا فى توصيل الكالسيوم من الدم إلى عظام الطفل، وهو بالطبع ما يسهم فى نموها بصورة طبيعية وصحية.

وعن السن المناسبة لتعريض الطفل لأشعة الشمس فيمكن أن يبدأ من الشهر الثالث تبعا لرأى طلعت، كما ينصح بانتقاء المواعيد التى نجلس فيها الطفل تحت أشعة الشمس، تجنبا لتعرض بشرته للحروق، وأفضل تلك التوقيتات هى فترة الصباح من الساعة التاسعة إلى العاشرة قبل الظهيرة أو فى الفترة من الرابعة إلى الخامسة عصرا، مع الحرص على تعرية يديه وساقية من الملابس حتى تصل إليهم أشعة الشمس بصورة أفضل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365