الشمس مفيدة لعظام طفلك.. اعرفى إزاى تستفيدى بخيرها وتتقى شرها

أرسلت قارئة تقول: طفلى عمره شهرين، ونصحتنى إحدى الصديقات بتعريض بشرته لأشعة الشمس يوميا، حتى تنمو عظامه بصورة جيدة.. وسؤالى هو ما فائدة أشعة الشمس لعظام الأطفال؟ وما السن المناسبة الذى أبدأ فيها بتعريض طفلى لتلك الأشعة، وهل حرارة الجو قد تصيبه بضرر وحروق؟

ويجيب عن أسئلتها الدكتور طلعت حسن سالم، أستاذ طب وسلوك الأطفال قائلا: بداية يجب أن نوضح دور أشعة الشمس فى بناء عظام الأطفال، فأشعة الشمس تعمل على إذابة فيتامين (د) الموجود فى طبقات الجلد، ويلعب هذا الفيتامين دورا أساسيا فى توصيل الكالسيوم من الدم إلى عظام الطفل، وهو بالطبع ما يسهم فى نموها بصورة طبيعية وصحية.

وعن السن المناسبة لتعريض الطفل لأشعة الشمس فيمكن أن يبدأ من الشهر الثالث تبعا لرأى طلعت، كما ينصح بانتقاء المواعيد التى نجلس فيها الطفل تحت أشعة الشمس، تجنبا لتعرض بشرته للحروق، وأفضل تلك التوقيتات هى فترة الصباح من الساعة التاسعة إلى العاشرة قبل الظهيرة أو فى الفترة من الرابعة إلى الخامسة عصرا، مع الحرص على تعرية يديه وساقية من الملابس حتى تصل إليهم أشعة الشمس بصورة أفضل.