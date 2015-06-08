تعليمات صارمة من محلب للوزراء بسرعة الانتهاء من المشروعات المكلفين بها

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أصدر تعليمات صارمة ومشددة لكافة الوزراء بالتركيز على الانتهاء من المشروعات والتكليفات الموجهة إليهم خاصة فى قطاع الطرق والتعليم والزراعة.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة رفعت شعار الطوارئ خاصة بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات والتى أبدى فيها ملاحظات حول بطء الأداء فيما يتعلق بتنفيذ الطرق، بالإضافة إلى بطء تنفيذ مشروع حفر 4 آلاف بئر جوفى لخدمة التنمية واستزراع 4 ملايين فدان خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء وجه بحسم كل وزير بمتابعة ملفاته على أكمل وجه، قائلا "معندناش رفاهية وقت وكل الملفات لازم تتابع وتنجز بدقة"، على حد قول المصادر.

ولفتت إلى أن هناك تقارير ترفع لرئيس الجمهورية حول أداء الوزراء وإنجازهم للملفات التى يقومون بها والمكلفون بتنفيذها، مشيره إلى أن الوضع الكارثى الذى أثار غضب رئيس الوزراء خلال زيارته المفاجئة لمعهد الكبد ومعهد تيودور بلهارس وما وجده من إهمال وتكدس للمرضى، ووجود للقطط بالمعهد وزجاج مكسر، وجه بعده على الفور رئيس الوزراء كافة الوزارات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة على كافة المستشفيات والقضاء على الإهمال المتواجد بها.

وقالت إن رئيس الوزراء أكد أكثر من أنه لا مكان للمقصرين وأن كل مقصر سيحاسب، وأن الهدف الأول والأخير لهذه الحكومة هى خدمة المواطن وتنمية مصر وتقدمها .

وأوضحت المصادر أن التعديل الوزارى المقرر له فى خلال الأيام القادمة سيكون على كافة الوزراء المقصرين فى أداء ملفاتهم المكلفين بها وبسبب سوء أدائهم فى مناصبهم .

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