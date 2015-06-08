أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تعليمات صارمة من محلب للوزراء بسرعة الانتهاء من المشروعات المكلفين بها

Google+ Print
تعليمات صارمة من محلب للوزراء بسرعة الانتهاء من المشروعات المكلفين بها تعليمات صارمة من محلب للوزراء بسرعة الانتهاء من المشروعات المكلفين بها
قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أصدر تعليمات صارمة ومشددة لكافة الوزراء بالتركيز على الانتهاء من المشروعات والتكليفات الموجهة إليهم خاصة فى قطاع الطرق والتعليم والزراعة.

وأشارت المصادر إلى أن رفعت شعار الطوارئ خاصة بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات والتى أبدى فيها ملاحظات حول بطء الأداء فيما يتعلق بتنفيذ الطرق، بالإضافة إلى بطء تنفيذ مشروع حفر 4 آلاف بئر جوفى لخدمة التنمية واستزراع 4 ملايين فدان خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء وجه بحسم كل وزير بمتابعة ملفاته على أكمل وجه، قائلا "معندناش رفاهية وقت وكل الملفات لازم تتابع وتنجز بدقة"، على حد قول المصادر.

ولفتت إلى أن هناك تقارير ترفع لرئيس الجمهورية حول أداء الوزراء وإنجازهم للملفات التى يقومون بها والمكلفون بتنفيذها، مشيره إلى أن الوضع الكارثى الذى أثار غضب رئيس الوزراء خلال زيارته المفاجئة لمعهد الكبد ومعهد تيودور بلهارس وما وجده من إهمال وتكدس للمرضى، ووجود للقطط بالمعهد وزجاج مكسر، وجه بعده على الفور رئيس الوزراء كافة الوزارات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة على كافة المستشفيات والقضاء على الإهمال المتواجد بها.

وقالت إن رئيس الوزراء أكد أكثر من أنه لا مكان للمقصرين وأن كل مقصر سيحاسب، وأن الهدف الأول والأخير لهذه الحكومة هى خدمة المواطن وتنمية وتقدمها .

وأوضحت المصادر أن التعديل الوزارى المقرر له فى خلال الأيام القادمة سيكون على كافة الوزراء المقصرين فى أداء ملفاتهم المكلفين بها وبسبب سوء أدائهم فى مناصبهم .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو