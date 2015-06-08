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شرطة النقل والمواصلات تعيد طفلة لأحضان أسرتها بعد فقدانها بالمترو

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شرطة النقل والمواصلات تعيد طفلة لأحضان أسرتها بعد فقدانها بالمترو شرطة النقل والمواصلات تعيد طفلة لأحضان أسرتها بعد فقدانها بالمترو
نجحت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية فى التوصل إلى أسرة الطفلة التى تم العثور عليها بمحطة مترو الأوبرا أمس.

وكانت الخدمات الأمنية عثرت على طفلة تدعى جنى أحمد - 3 سنوات على سلم محطة الأوبرا لمترو الأنفاق، وأكدت الطفلة أن والدتها تركتها بالمحطة وانصرفت فتحرر المحضر رقم 1657/2015 إدارى نيابة الطفل.

تم تقديم الرعاية الكاملة للطفلة والنشر عنها عبر المواقع بشبكات التواصل الاجتماعى واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث حضر لديوان قسم شرطة رابع المترو جد الطفلة، مؤكدا أنه علم من المواقع الإخبارية بشبكات التواصل الاجتماعى بالعثور على حفيدته وأنها نجلة ابنه الذى يعمل محاميا.

وصل والد الطفلة وبحوزته الأوراق التى تثبت أنها ابنته وتسلم الطفلة من سراى النيابة بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

وعقب الانتهاء من الإجراءات حضر جد الطفلة لقسم شرطة رابع المترو وقدم امتنانه على ما قدم من رعاية لحفيدته واتخاذ كل الإجراءات مما سهل من سرعة التوصل إليها.

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مصر 365