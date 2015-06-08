عاطل يحرق منزل والده بسبب مبلغٍ مالي بالمنيا‎

تلقى اللواء محمد الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزلٍ كائن بشارع علاء الدين- بحي أبو هلال- بدائرة القسم.

تبين نشوبه بشقة بالطابق الثاني بعقار مكون من طابقين ملك “حمدي عبد الغني إبراهيم”، 68 سنة- بالمعاش، ومقيم بنفس الناحية.

وأسفر عن إحتراق محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع أية إصاباتٍ.

وبسؤال صاحب المنزل، إتهم نجله “محمد حمدي” 25 سنة- عاطل، ومقيم بذات العنوان، بإشعال الحريق بالشقة، وأرجع ذلك لرفضه إعطائه مبلغٍ مالي، وبضبط المتهم، أنكر ما نُسب إليه من إتهامات، وتم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائي للمُعاينة، وكلفت أقدم عاطل بالمنيا، علي حرق منزل والده الذي رفض أعطائه مبلغ مالي.

تلقى اللواء محمد الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزلٍ كائن بشارع علاء الدين- بحي أبو هلال- بدائرة القسم.

وبانتقال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والمُلابسات.