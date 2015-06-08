تأجيل طعون قضاة من أجل مصر لإحالتهم إلى المعاش لجلسة 3 أغسطس

أجل مجلس التأديب الأعلى للقضاة، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الاثنين، نظر الطعون المقدمة من 10 أعضاء بحركة “قضاة من أجل مصر”، على الحكم الصادر ضدهم من مجلس الصلاحية بإحالتهم للمعاش، لجلسة 3 أغسطس المقبل لإعلان من لم يعلن من القضاة.

القضاة المحالون للمعاش حضروا إلى مقر المجلس بدار القضاء العالى منذ الصباح، برفقتهم عدد من المستشارين كمتضامنين، وإستمرت جلسة نظر الطعن 5 دقائق، أثبت فيها المجلس حضورهم، وأصدر قرار التأجيل.

يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة، الدرجة الأولى، أصدر حكمًا فى 14 مارس الماضى، بإحالة 10 قضاة للمعاش لإدانتهم بالانضمام لحركة “قضاة من أجل مصر” على نحو يمثل اشتغالاً بالسياسة بالمخالفة للقانون، وبرّأ 5 قضاة آخرين، لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون في شهر إبريل الماضي فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الإستدلال، وإستناد “الحكم” إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى بالمخالفة للقانون.