انقطاع مياة الشرب بـ 18 قرية بالبلينا لمدة يومين بسوهاج‎

تشهد قرى “الغابات، الغنيمية، العوكلية، البورة، بني منصور، العرابة، والشلولية”، بالإضافة إلى 11 قرية أخرى من قرى مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، انقطاع مياة الشرب منذ أمس “الأحد”، وسط حالة من غضب واستياء الأهالي على أداء شركة مياة الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وقال الأهالي، إن مياة الشرب بتلك القرى دائمة اﻻنقطاع، وإن هناك بطء في تعامل الشركة مع أية أعمال صيانة، أو اعطال بالبلينا، فيما تقدم عدد أخر من الأهالي باستغاثات لمحافظ سوهاج، لسرعة التدخل إنقاذ الموقف، خاصةً في ظل اﻻحتياج الماس للمياة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، و امتحانات الشهادتين الثانوية اأزهرية والعامة.