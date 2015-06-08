تأجيل نقض 27 طالب بجامعة الأزهر لـ27 يوليو

أجلت محكمة النقض، الإثنين، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 27 طالبًا بجامعة الأزهر، إلى جلسة 27 يوليو للحكم، ولإلغاء أحكام السجن المقررةوالتى تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات، لإتهامهم باقتحام المبنى الإداري لجامعة الأزهر عام 2013.

وقضت الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة، فى 21 يونيو 2014، بمعاقبة أحمد إبراهيم الدسوقي، وإيهاب محمد منير، وسيف الله محمد، ومحمود محمد، والحسيني محمد، ومحمود هيثم، وكريم أحمد، ومحمد السعيد، ومحمد ياسين، ومعتصم ياسين، وأحمد مسعد، وعمرو عبد الحكيم، ومحمد السعدني، وإيهاب حسن صالح، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وبمعاقبة يوسف أحمد، ومحمد سيد، وعبد الرحمن إبراهيم، وأحمد شوقي، ومصطفى عبد الناصر، ومحمد الدسوقي، ومحمد أحمد، وعبد الله يحيى، وأحمد صفوت، وعبد الرحمن طارق، بالسجن 3 سنوات,

كما قضت بسجن الطالب محمد جمال، 5 سنوات، والحبس سنة مع الإيقاف للطالبين عبد الرحمن محمد، ومهند عمرو.