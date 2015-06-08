إحالة 5 عمال للنيابة لإتهامهم بالتنقيب عن أثار بالمنيا‎

أحالت أجهزة الأمن بالمنيا، 5 عمال للنيابة العامة، وذلك بعد ضبطهم ينقبون عن أثار بقطعة أرض فضاء.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مباحث الآثار، بورود معلومات تفيد بـقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بقطعة أرض، كائنة بمنطقة الأخصاص- بمدينة المنيا.

وبالانتقال، تبين أنها قطعة أرضٍ فضاء محاطة بالمنازل من جميع الجهات، فيما عدا الجهة الشرقية مُقام عليها سور بإرتفاع 2 متر، وبها حفرة بعمق 3 متر، وقطر 2 متر، ووجد بداخلها 5 عمال يقومون بالحفر، وهم “محمد.ف.ك”، “عمر.ج.س”، “محمود.ع.ا”، “عمران.م.ع”، و”محمد.ج.س”، وجميعهم مقيمون بدائرة بندر المنيا، ووُجد بحوزتهم الأدوات المُستخدمة في الحفر، وبمواجهتهم أنكروا قيامهم بالتقيب عن الآثار، وعللوا الحفر بالبناء على قطعة أرض.