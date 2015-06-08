ضبط مليون و26 ألف صاروخ ألعاب نارية فى مركز طهطا بسوهاج

تمكن ضباط وحدتى مباحث قسم ومركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، برئاسة العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال عقب ورد معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام أخصائى مكتبات بمدرسة طهطا المهنية الإعدادية بطهطا بالاتجار فى الألعاب النارية، حيث تم ضبطه وآخرين بحوزتهم مليون و26 ألفا و50 صاروخا مختلف الأنواع.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد عبد العزيز الجميلى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، يفيد بتمكن ضباط وحدتى مباحث القسم والمركز من ضبط كمية من صواريخ الألعاب النارية بقصد الاتجار.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية بتمكن الرائد أحمد المحرزى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة والنقيباء شريف عبد المحسن وعمر أبوعقرب ومحمود صلاح معاونو مباحث المركز بالتنسيق مع الرائد أحمد الكاشف رئيس مباحث القسم بالإنابة والنقيب أمير الحويج معاون مباحث القسم، من ضبط ع ن ع ع 29 عاما أخصائى مكتبات بمدرسة طهطا المهنية الإعدادية ويقيم ساحل طهطا دائرة القسم والسابق ضبطه فى واقعة المحضر رقم 290 إدارى قسم طهطا لسنة 2015 الاتجار فـى الألعاب النارية، وذلك لاحتفاظه بكمية كبيرة بمسكنه ومكتبته من الألعاب النارية، ويقوم بتوزيع كميات كبيرة منها دون تمييز، وبحوزته "825000" قطعة.

وتم ضبط ع م ط ع 49 عاما سائق ويقيم بناحية جزيرة الخزندارية -دائرة مركز طهطا وبحوزته "400.000 صاروخ مختلف الأشكال والأحجام محملة على السيارة رقم 16058 نقل سوهاج ملكه أمام مخزن المأذون بتفتيشه، وبلغ إجمالى المضبوطات "1.225.000" مليون ومائتى وخمسة وعشرون ألف قطعة صاروخ ألعاب نارية مختلف الأحجام والأشكال والأنواع، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4740 جنح قسم طهطا.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم طهطا من ضبط "1225" صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع بمنزل المأذون بتفتيشه م أ م ع 55 عاما موظف ويقيم شارع الثورة ببندر طهطا بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4738 جنح قسم طهطا لسنة 2015.

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