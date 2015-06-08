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بالصور.. رئيس مدينة إهناسيا يناقش مشاكل الشباب ‎

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بالصور.. رئيس مدينة إهناسيا يناقش مشاكل الشباب ‎ بالصور.. رئيس مدينة إهناسيا يناقش مشاكل الشباب ‎

عقد المهندس سيد روبي معوض، رئيس مركز ومدينة إهناسيا- غرب محافظة بني سويف،  جلسة نقاشية حول مشاكل شباب منشأة عبد الصمد بمركز إهناسيا، ودارت  المناقشة حول مُتطلبات الشباب وتطلعاتهم للمستقبل، والنهوض بالسلوك الإنساني.
> وحضر اللقاء رئيس الوحدة المحلية ببراوة، و مدير إدارة الشباب والرياضة بإهناسيا، ومدير إدارة الأوقاف، كما حضر اللقاء المهندس محمد أبو الخير، ممثلاً عن جمعية تنمية المجتمع المحلي بإهناسيا، وعددٍ كبيرٍ من شباب القرية.

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