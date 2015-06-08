عقد المهندس سيد روبي معوض، رئيس مركز ومدينة إهناسيا- غرب محافظة بني سويف، جلسة نقاشية حول مشاكل شباب منشأة عبد الصمد بمركز إهناسيا، ودارت المناقشة حول مُتطلبات الشباب وتطلعاتهم للمستقبل، والنهوض بالسلوك الإنساني.
> وحضر اللقاء رئيس الوحدة المحلية ببراوة، و مدير إدارة الشباب والرياضة بإهناسيا، ومدير إدارة الأوقاف، كما حضر اللقاء المهندس محمد أبو الخير، ممثلاً عن جمعية تنمية المجتمع المحلي بإهناسيا، وعددٍ كبيرٍ من شباب القرية.
بالصور.. رئيس مدينة إهناسيا يناقش مشاكل الشباب
عقد المهندس سيد روبي معوض، رئيس مركز ومدينة إهناسيا- غرب محافظة بني سويف، جلسة نقاشية حول مشاكل شباب منشأة عبد الصمد بمركز إهناسيا، ودارت المناقشة حول مُتطلبات الشباب وتطلعاتهم للمستقبل، والنهوض بالسلوك الإنساني.