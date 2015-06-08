بالصور.. رئيس مدينة إهناسيا يناقش مشاكل الشباب ‎

عقد المهندس سيد روبي معوض، رئيس مركز ومدينة إهناسيا- غرب محافظة بني سويف، جلسة نقاشية حول مشاكل شباب منشأة عبد الصمد بمركز إهناسيا، ودارت المناقشة حول مُتطلبات الشباب وتطلعاتهم للمستقبل، والنهوض بالسلوك الإنساني.

> وحضر اللقاء رئيس الوحدة المحلية ببراوة، و مدير إدارة الشباب والرياضة بإهناسيا، ومدير إدارة الأوقاف، كما حضر اللقاء المهندس محمد أبو الخير، ممثلاً عن جمعية تنمية المجتمع المحلي بإهناسيا، وعددٍ كبيرٍ من شباب القرية.