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ضبط بطاقات ذكية وسولار مُدعم‎ في حملة أمنية بالمنيا

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ضبط بطاقات ذكية وسولار مُدعم‎ في حملة أمنية بالمنيا ضبط بطاقات ذكية وسولار مُدعم‎ في حملة أمنية بالمنيا

تلقى اللواء محمد الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مباحث ، بضبط سائق توك توك بدون لوحات،و الذي يقيم بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط- بأسيوط، وذلك لحيازته 1950 رغيف بلدي مُدعم، و194 بطاقة تموينية ذكية، وتحرر المحضر 7526 جنح ديرمواس.

 كما تم ضبط سائق توك توك أخر لحيازته 1800 رغيف بلدي، و308 بطاقة تموينية ذكية، وتحرر محضر برقم 752.

وتم ضبط صاحبة مخبز بلدي بمدينة مغاغة، لقيامها بالتصرف في 2300 كيلو دقيق بلدي مُدعم، من حصة المخبز بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء، وتحرر المحضر 1398 جنح مغاغة.

وتم ضبط صاحب محطة بنزين التعاون بقرية الجهاد 4، والتابعة لمركز العدوة، لحيازته وتجميعه 24500 لتر سولار، بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء، وتحرر المحضر 5875 جنح مركز العدوة.

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