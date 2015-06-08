وزير الصناعة : منطقة التجارة الحرة ستقضي على الفقر

قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، إن إنشاء منطقة تجارة حرة سيساهم في توسيع حجم الأسواق المحلية للدول الأعضاء مما يتيح زيادة القدرة الإنتاجية، و تحسين استغلال موارد هذه الدول، مؤكداً أن مصر تخطو بقوة نحو إنشاء منطقة تجارة حرة من البحر المتوسط إلى رأس الرجاء الصالح مع دول القارة الإفريقية.

وأوضح “عبد النور” في كلمته خلال اجتماع قادة التكتلات الاقتصادية الإفريقية بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن منطقة التجارة الحرة ستعمل على تقوية المصالح التفاوضية للدول الأعضاء داخل المنظمات الدولية، كما أنها ستشجع على التصنيع و ستوفر فرص عمل وستقضي على الفقر.

وأكد وزير الصناعة على أهمية الارتقاء بمستوى البنية الأساسية خاصة في مجالي الطاقة والنقل.

مطالباً بسرعة الانتهاء من التفاوض فيما يخص التعريفة الجمركية وتصديق البرلمانات عليها.

ويستأنف المؤتمر الثالث للتكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث “الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا”، أعماله بمدينة شرم الشيخ على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، لبحث اتفاقية منطقة التجارة الحرة التى ستضم 26 دولة إفريقية من بينها مصر، فيما يبدأ، الإثنين، توافد وزراء التجارة فى بلدان التكتلات الثلاث.