أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الصناعة : منطقة التجارة الحرة ستقضي على الفقر

Google+ Print
وزير الصناعة : منطقة التجارة الحرة ستقضي على الفقر وزير الصناعة : منطقة التجارة الحرة ستقضي على الفقر

وزير التجارة والصناعة

قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، إن إنشاء منطقة تجارة حرة سيساهم في توسيع حجم الأسواق المحلية للدول الأعضاء مما يتيح زيادة القدرة الإنتاجية، و تحسين استغلال موارد هذه الدول، مؤكداً أن تخطو بقوة نحو إنشاء منطقة تجارة حرة من البحر المتوسط إلى رأس الرجاء الصالح مع دول القارة الإفريقية.

وأوضح “عبد النور” في كلمته خلال اجتماع قادة التكتلات الاقتصادية الإفريقية بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن منطقة التجارة الحرة ستعمل على تقوية المصالح التفاوضية للدول الأعضاء داخل المنظمات الدولية، كما أنها ستشجع على التصنيع و ستوفر فرص عمل وستقضي على الفقر.

وأكد وزير الصناعة على أهمية الارتقاء بمستوى البنية الأساسية خاصة في مجالي الطاقة والنقل.

مطالباً بسرعة  الانتهاء من التفاوض فيما يخص التعريفة الجمركية وتصديق البرلمانات عليها.

ويستأنف المؤتمر الثالث للتكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث “الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا”، أعماله بمدينة شرم الشيخ على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، لبحث اتفاقية منطقة التجارة الحرة التى ستضم 26 دولة إفريقية من بينها مصر، فيما يبدأ، الإثنين، توافد وزراء التجارة فى بلدان التكتلات الثلاث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو