طالبة تمزق ورقة الإجابة بامتحانات الثانوية العامة بسوهاج

سلمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج طالبة بالصف الثالث الثانوى علمى علوم لوالدها بمعرفة ضباط قسم ثان شرطة سوهاج، لقيامها بتمزيق ورقة الإجابة داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة الكائنة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات .

وبالفحص تبين أن الطالبة تدعى د ج م ر 18 عاما وتقيم 3 شارع مستشفى الأجيال دائرة القسم ومقيدة باللجنة رقم 18شعبة علمى علوم رقم جلوس 896022، وأنها قامت بتمزيق ورقة الإجابة الخاصة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة بمعرفة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم.

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