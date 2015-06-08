ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالغربية

ينشر"اليوم السابع" أسماء العشر الأوائل في شهادة إتمام التعليم الأساسى الصف الثالث الإعدادي،>وحصلت الطالبة روان أسامة محمد موسي من مدرسة الدكتور محمد الشافعى بإدارة زفتى التعليمية على المركز الأول وحصلت على 299,25 درجة.

وجاء بالمركز الثانى الطالبة أمينة محمد زكريا إبراهيم بمدرسة الشهيد إسماعيل أبو عيانة بإدارة قطور التعليمية وحصلت على 299 درجة، وجاء في المركز الثاني مكرر محمد عزت منتصر مبروك مرعى بإدارة شرق طنطا التعليمية بمدرسة سعيد العريان الإعدادية بنين وحصل على 299 درجة،

>والثانى مكرر ياسمينا عبد العال محمد عبد العال بمدرسة كفر الزيات الإعدادية بنات بإدارة كفر الزيات التعليمية وحصلت على 299 درجة.

كما حصلت الطالبة مى ياسر أحمد عيسى بمدرسة أنور البهى بإدارة زفتى التعليمية على المركز الثانى مكرر وحصلت 299 درجة.

كما حصلت الطالبة روان رضا أحمد عاصى بمدرسة نوتردام بإدارة غرب المحلة التعليمية على المركز الثاني مكرر وحصلت على 299 درجة، وحصل الطالب أحمد أسامة أبو الفتوح الجنزوري بمدرسة المسلم الإعدادية بنين إدارة شرق المحلة على المركز الثاني مكرر بـ299 درجة.

وفازت هايدى أحمد محمد محرم بمدرسة الجيل المسلم بنات إدارة شرق المحلة بالمركز الثانى مكرر بـ299 درجة، وحصل عمر تامر عبد العزيز بمدرسة السلام الخاصة بإدارة شرق طنطا على 299 درجة بالمركز الثانى مكرر، وفازت الطالبة منار محمد عبد العزيز أبو أمنه بمدرسة مصطفى الدماطي الإعدادية بنات على المركز التاسع وحصلت على 298,75 درجة.

وحصلت الطالبة رويدا محمود أحمد غزال بمدرسة أسماء بنت أبى بكر بإدارة شرق المحلة على المركز العاشر وحصلت على 298 درجة، وفازت الطالبة هبة السيد محمود حجاج بمدرسة شنراق الإعدادية المشتركة بإدارة السنطة التعليمية بالمركز العاشر مكرر بـ298,5 درجة.

كما فازت الطالبة فاطمة محمد شفيق رسلان بمدرسة مجول الإعدادية المشتركة بإدارة سمنود التعليمية بالمركز العاشر مكرر بـ298,5درجة، وفازت الطالبة نروسين محمد عبد العزيز قنصوة بمدرسة شنراق الإعدادية المشتركة بالمركز العاشر مكرر وحصلت على 298,5 درجة، وفازت الطالبة أية أحمد عباس أحمد العنانى بمدرسة السيدة عائشة بنات بإدارة شرق المحلة التعليمية بالمركز العاشر مكرر، وحصلت على 298,5 درجة، وفاز الطالب كريم مصطفى السيد الخشن بمدرسة سنباط الإعدادية بنين بالمركز العاشر مكرر وحصل على 298,5 درجة، والطالب محمد السيد محمود قابيل بمدرسة الشربينى درويش الإعدادية بنين بإدارة سمنود التعليمية وحصل على 298,5 درجة.

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