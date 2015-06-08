قيادى بتحالف الإخوان يعترف: كنا سببا فى تراجع حزب أردوغان

اعترف المهندس إيهاب شيحة القيادى البارز بتحالف دعم الإخوان بتركيا، أن تواجد قيادات جماعة الإخوان فى تركيا وراء تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان.

وقال إيهاب شيحة فى بيان له: للأسف نقيس ظروف تركيا بمقاييسنا التى إما أقصى اليمين أو أقصى الشمال، فالمجتمع التركى مجتمع قوى، والدولة دولة مؤسسات، والشعب صاحب سلطة.

وأضاف شيحة: "أتصور أننا فى الطريق لانتخابات مبكرة هذه الانتخابات ستعيد لحزب العدالة والتنمية صدارته التى يستطيع بها تشكيل الوزارة من خلال استعادته للأصوات العقابية التى خسرها".

وأوضح أن الحزب سيأخذ خطوة للخلف عن التيار الإسلامى العربى كأحد وسائل تخطى الإخفاق

>فهذا التقارب كان أحد أسباب حنق نسبة من المواطنين ولم يقدموا شيئا للحزب سوى التواجد كلاجئين سياسيين.