المجلس الأعلى التركى للانتخابات: النتائج الرسمية بعد 11 أو 12 يوما

أعلن رئيس المجلس الأعلى التركى للانتخابات سعدى كوفن عن دخول 4 أحزاب سياسية لمجلس البرلمان من مجموع 20 حزبا سياسيا تنافسوا فى الانتخابات العامة، مؤكدا الانتهاء من عملية فرز الأصوات داخل البلاد وخارجها.

ونقلت صحيفة ميلليت التركية اليوم الإثنين عن كوفن قوله فى تصريحات للصحفيين إن الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية سيكون بعد 11 أو 12 يوما، وذلك بعد الدراسة والبت فى كافة الطعون الانتخابية التى ستتقدم بها الأحزاب التركية إلى المجلس الأعلى خلال الأيام القليلة القادمة.

يشار إلى أنه وفقا للنتائج الأولية للانتخابات العامة للدورة البرلمانية ال25 بتركيا، وبعد فرز أصوات الناخبين الأتراك فى الخارج والمعابر الحدودية، حصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 40.82%، مستحوذا على 258 مقعدا، وحزب الشعب الجمهورى على 24.99% (132 مقعدا)، وحزب الحركة القومية على 16.33% (80 مقعدا)، فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطية الكردى على 13.11% من الأصوات مستحوذا على 80 مقعدا من إجمالى مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا.