طالب ثانوية بالمنيرة يتفاجأ بعدم رسوبه فى الإنجليزى بعد وصوله الامتحان

وصل عمرو سرحان أحد طلاب الثانوية العامة ضمن النظام القديم إلى لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بعد بدء لجنة الامتحان بساعة لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وبعد الاستعلام من رئيس لجنة الامتحانات عن اسمه أخبره المسئولون باللجنة بأنه لا يوجد أى حالات غياب اليوم، الأمر الذى أكد له أنه ناجح فى المادة وغير راسب فى مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وفورعلمه بأن اسمه غير مدرج فى كشوف المناداة ولا يوجد له رقم جلوس داخل لجنة الامتحان، أجرى اتصالات هاتفيا بوالده يخبره بأنه ناجح فى المادة ولا يوجد لديه امتحان اليوم وغمرته الفرحة وأسرع مهرولا إلى بيته.

>