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عودة 254 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 68 غادروا متسللين

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عودة 254 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 68 غادروا متسللين عودة 254 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 68 غادروا متسللين
قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت عودة 254 مصريا من ليبيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 68 سبق أن غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيا وسياسيا .

استقبل منفذ السلوم، 184 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و68 غادروا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقاً لبيانات الوصول والسفر الرسمية بالمنفذ، إلى 48 ألفا و661 مصريا، منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا، ردا على ذبح 21 مصريا هناك .

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