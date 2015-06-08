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ننشر أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

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ننشر أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد ننشر أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد
اعتمد محافظ بورسعيد اللواء مجدى نصر الدين أمين، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وينشر "اليوم السابع" العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد، وهم حسب التريب كلا من: أحمد محمد أحمد مسعد حسن من مدرسة ليسيه الحرية بمجموع297،5، وروفان عادل كمال محمد عبد الصمد مدرسة القناه الإعدادية بنات بمجموع 279،5، ومنة الله محمد محمود حسنى الزهار القناة الإعدادية بنات بمجموع 297،5 .

كما حصل على المركز الرابع حازم محمد طه عبد الرحيم من مدرسة سانت مارى بمجموع 297، بينما حصلت ياسمين مرسى عبد الرحيم عيسى على الترتيب الخامس من مدرسة القناة الإعدادية بنات وبمجموع 297، ودميانة ماجد وليم حنا من مدرسة أسامة الشربينى بنات حيث حصلت على المركز السادس بمجموع 296 .

كما حصلت رضوى أحمد يحيى منصور من مدرسة القناة بنات على المركز السابع بمجموع 296، ومنة الله خالد أبو العلا عبد الله القناة بنات والتى حصلت على المركز الثامن وبمجموع 296، وندى حسين إبراهيم محمد حبيب القناة الإعدادية بنات حصلت على الترتيب التاسع، كما حصلت منة الله محمد عبد العاطى مروان من القناة الإعدادية بنات على المركز العاشر بمجموع 296، بينما حصلت سلمى محمد محمد سليمان من مدرسة بورفؤاد بنات على المركز الحادى عشر بمجموع 296 .

جاء ذلك بحضور فاتن صالح وكيل وزارة تعليم بورسعيد وطارق الضو وكيل المديرية وإبراهيم حسن غانم رئيس لجنة النظام والمراقبة وعبد العزيز حمدى رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين .
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