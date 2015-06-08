الأزهر: مصدر تسريب امتحان الحديث "قنا" ووقف رئيس اللجنة و6 مراقبين

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أنه تم التوصل لمصدر تسريب ورقة أسئلة مادة الحديث للقسم الأدبى، وكان مصدرها محافظة قنا.

وقال شومان، تم وقف رئيس لجنة أبوشوشة بقنا وستة مراقبين وإحالتهم للتحقيق لضبطهم يحملون أجهزة المحمول الخاصة بهم، لتمرير ورقة الامتحان عن طريق القذف بها من النافذة، وجارى بحث حل بقية أعضاء اللجنة للنظر فى إلغاء انتدابهم جميعا من عدمه.

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