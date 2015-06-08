أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

خليفة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين 12 وكيل نيابة من أبناء الدولة

Google+ Print
خليفة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين 12 وكيل نيابة من أبناء الدولة خليفة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين 12 وكيل نيابة من أبناء الدولة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مرسوما اتحاديا بتعيين  12  وكيل نيابة عامة من أبناء الدولة في النيابة الاتحادية.

  وأدى وكلاء النيابة الجدد اليمين القانونية اليوم أمام معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل في ديوان عام الوزارة في أبو ظبي .. وذلك بحضور سعادة سالم سعيد كبيش النائب العام.

 ونص المرسوم رقم  57  لسنة 2015  على تعيين كل من .. مروان جاسم محمد إبراهيم يوسف و سلطان أحمد ميحمد وداس الحبسي و سعيد عبد الله محمد عبيد النقبي و حسن محمد حسن محمد آل علي و محمد أحمد عبيد مليح الظنحاني و مصعب محمد عبد الرحمن الكمالي المرزوقي و صالح سالم صالح سليمان الكعبي و محمد علي محمد عبيد الظنحاني و شامس أحمد علي ربيعه الشامسي و محمد خليفة محمد المدحاني و عبد الله إبراهيم علي حسين المناعي و راشد بن ناصر بن راشد النعيمي.

  ورحب معالي وزير العدل بوكلاء النيابة الجدد عقب أداء اليمين القانونية .. مطالبا ببذل كل الجهد والحرص الدائم على رفع الكفاءات والنهل الدائم من المعارف القانونية بجانب الاستفادة من خبرات وكفاءات زملائهم من أعضاء السلطة القضائية للوصول إلي مستويات عالمية في الأداء بما يحقق سيادة القانون والعدالة الناجزة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية