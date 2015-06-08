خليفة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين 12 وكيل نيابة من أبناء الدولة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مرسوما اتحاديا بتعيين 12 وكيل نيابة عامة من أبناء الدولة في النيابة الاتحادية.

وأدى وكلاء النيابة الجدد اليمين القانونية اليوم أمام معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل في ديوان عام الوزارة في أبو ظبي .. وذلك بحضور سعادة سالم سعيد كبيش النائب العام.

ونص المرسوم رقم 57 لسنة 2015 على تعيين كل من .. مروان جاسم محمد إبراهيم يوسف و سلطان أحمد ميحمد وداس الحبسي و سعيد عبد الله محمد عبيد النقبي و حسن محمد حسن محمد آل علي و محمد أحمد عبيد مليح الظنحاني و مصعب محمد عبد الرحمن الكمالي المرزوقي و صالح سالم صالح سليمان الكعبي و محمد علي محمد عبيد الظنحاني و شامس أحمد علي ربيعه الشامسي و محمد خليفة محمد المدحاني و عبد الله إبراهيم علي حسين المناعي و راشد بن ناصر بن راشد النعيمي.

ورحب معالي وزير العدل بوكلاء النيابة الجدد عقب أداء اليمين القانونية .. مطالبا ببذل كل الجهد والحرص الدائم على رفع الكفاءات والنهل الدائم من المعارف القانونية بجانب الاستفادة من خبرات وكفاءات زملائهم من أعضاء السلطة القضائية للوصول إلي مستويات عالمية في الأداء بما يحقق سيادة القانون والعدالة الناجزة.

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