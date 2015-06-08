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تموين السويس: غرفة عمليات لمراقبة الأسواق خلال رمضان

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تموين السويس: غرفة عمليات لمراقبة الأسواق خلال رمضان تموين السويس: غرفة عمليات لمراقبة الأسواق خلال رمضان

صرح مجدي عبد العال، وكيل وزارة بالسويس، أن هناك حالة من الوفرة من البنزين والسلع الغذائية بشكلٍ كامل بالأسواق قبل شهر رمضان، ولا توجد أية مشاكلات نهائياً، أو نقصٍ في أية سلع.

 وأضاف “عبد العال”، في تصريحات صحفية، أنهم قد قاموا بتدشين غرفة عمليات الأسبوع الماضي،  وذلك من أجل تلقي الشكاوي من المواطنين، ومراقبة الأسواق خلال شهر رمضان الكريم.

 وتابع وكيل وزارة التموين، أن هناك خطة تم وضعها، وسوف يتم تطبيقها الأسبوع الجاري من أجل عمل حملات مُوسعة على الأسواق، وذلك تحت إشراف مفتشي التموين على المخابز والأسواق وفحص المحال التجارية، والتأكد من جودة المواد المعروضة والشهادات الصحية.

 وأضاف أن جميع المخابز سوف تعمل طوال النهار بشهر رمضان، وسوف يتم التنسيق وإعلان عمل المخابز، وذلك طبقاً وحسب منطقتها، فضلاً عن متابعة ومراقبة المخابز، وعملها طوال الشهر الكريم.

 وتابع وكيل وزارة التموين، أن منظومة الخبز بالسويس تسير بشكلٍ جيد ورائع، و أن المواطنين راضين عنها، وأنهم لم يتلقوا أية شكاوى فيما يخصها نهائياً.

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