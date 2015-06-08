وزيرة القوى العاملة تكشف عن توافر 58 ألفا و840 فرصة عمل

كشفت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن هناك 58 ألفا 795 فرصة عمل تحتاج من يتقدم إليها، وأنه يتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة لاختيار فرص العمل المناسبة لطالب العمل، أو الحصول على خطاب ترشيح من الإدارة المختصة بالوزارة طبقا للوظيفة التى تناسبه، ويتم اختباره واختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف المعلن عنها.

وشددت الوزيرة فى تصريحات صحفية اليوم، أن المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التى تتطلبها فرصة العمل، مضيفة أن فرص العمل التى قامت الوزارة بتوفيرها من مارس 2014 حتى اليوم بلغت 269 ألفا و55 فرصة، ومتبقى منها 58 ألفا و795 فرصة جارى الترشيح عليها لراغبى العمل، وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص.

وأضافت أن عدد المتقدمين لشغل فرص العمل المعلن عنها على موقع الوزارة بلغ 210 آلاف و260 متقدما، عين منهم 169 ألفا و709 بعد إجراء الاختبارات اللازمة لهم من قبل الشركات الطالبة، واستلموا العمل فعلا، فضلا عن 40 ألفا و551 راغب عمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة، وجارى متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات.