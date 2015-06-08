مقتل 15 عراقيا وإصابة 20 آخرين فى حوادث متفرقة بمناطق تابعة لبعقوبة

ذكرت مصادر من الشرطة العراقية اليوم الاثنين أن 15 مدنيا عراقيا قتلوا وأصيب 20 آخرون فى حوادث عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمدينة بعقوبة 57 كلم شمال شرق بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار بصورة عشوائية فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية على تجمع للمدنيين فى منطقة حواش القلعة وسط قضاء بلدروز جنوب شرقى بعقوبة ، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ، وانفجرت عبوة ناسفة موضوعة بجانب طريق فى منطقة حى الرسالة فى المقدادية ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 11 اخرين بجروح.

وأوضحت أن عبوة ناسفة مزروعة بالقرب من مرآب للنقل العام فى مدينة بعقوبة انفجرت وتسببت بمقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين بجروح.