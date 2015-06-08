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وصول 407 طن معدات و 3 آلاف طن بضائع لموانئ السويس

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وصول 407 طن معدات و 3 آلاف طن بضائع لموانئ السويس وصول 407 طن معدات و 3 آلاف طن بضائع لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث اللإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لإستقبال السفينة ابيب دفسافيك، و على متنها 407 طن معدات داخل طرود قادمة من الولايات المتحدة الامريكية، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة شهد 1، وعلى متنها 3 الاف طن بضائع عامة.

وصرح الربان أشرف المغنى، مدير عام ميناء السخنة، أن الميناء يستعد اليوم لمغادرة السفينة كوسكو أنتويرب، وعلى متنها 970 حاوية متجهة الى العقبة و ذلك بعد تفريغها 883 حاوية بوزن 17653 طن.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لإستقبال العبارة القاهرة و على متنها 876 راكب و 83 سيارة، والعبارة مسرة و على متنها 968 راكب و 160 سيارة و 1 شاحنة و السفينة الحرية 2 و على متنها 75 شاحنة و  5 راكب، والسفينة طابا وعلى متنها 49 شاحنة و 48 سيارة و 8 راكب، كما يغادر الميناء اليوم السفينة ميرا وعلى متنها 25 الف طن فوسفات متجهة الى الهند.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة، وعلى متنها 753 راكب منهم 225 معتمر و 5 باص عمرة و 5 شاحنة و 25 سيارة، وإستقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 1112 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و 61 سيارة قادمة من ضبا، كما يغادر الميناء العبارة الرياض وعلى متنها 15 راكب و 2 سيارة.

كما يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم، مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 120 سائح، إلى ومن الكنيسة، لزيارة المناطق الأثرية وممارسة الغوص، ووصول اليخت السعودى جويل قادما من ضبا.

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أونا

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