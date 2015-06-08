«بومستين» تبدأ رحلة بقارب كأول سيدة تعبر المحيط

بدأت سيدة أمريكية رحلة من اليابان عبر المحيط الهادي، تمتد لمسافة 9659 كيلومتراً، أملاً في أن تصبح أول سيدة وثالث شخص يعبر المحيط الهادي بمفرده في قارب.

وانطلقت سونيا بومستين (30 عاماً) في قاربها من تشوشي مارينا باليابان مستهلة رحلة تستغرق بين أربعة وستة أشهر حتى سان فرانسيسكو، وذلك وفقاً لما جاء على موقع فريق الدعم الخاص بها اكسبديشن باسيفيك دوت كوم.

ومن بين 16 محاولة منفردة لعبور المحيط الهادي في قارب تجديف لم تتمكن أي سيدة ونجح رجلان فقط في استكمال الرحلة.

وتمكن الفرنسيان جيرار دابوفيل وايمانويل كواندري من اجتياز الرحلة عامي 1991 و2005 على الترتيب وفقاً لبيانات اوشين روينج سوسايتي.

وأبحرت “بومستين” على متن قارب يبلغ طوله سبعة أمتار ووزنه 300 كيلوجرام غير مزود بمحرك أو شراع.

وقال اندرو كال مدير الرحلة في مقابلة مع رويترز خلال مايو : إن “سونيا ليست مجنونة، انها متحمسة وربما باندفاع بعض الشيء، أنها تحمل فكرة في ذهنها وستفعل أي شيء مطلوب لانجازها.”

وتحمل بومستين على متن قاربها 544 كيلوجراما من الاطعمة المجمدة المجففة و180 مكمل شراب عالي الكربوهيدرات وكمية من زيت الزيتون الذي ستحتاجه للحفاظ على وزنها قدر الإمكان.

وزود قارب بومستين بجهاز لتقطير مياه البحر لجعلها صالحة للشرب.

وتتوقع بومستين التي اختيرت للعب التجديف في جامعة ويسكونسن ماديسون قبل أن يتسبب حادث سيارة في تغيير مسار حياتها الرياضية في الجامعة ان تحرق ما يصل الى عشرة آلاف سعر حراري في اليوم.

وسيقوم فريقها بمساعدتها من البر عبر هاتف يعمل بالاقمار الصناعية وسيتتبع موقعها على خدمة تحديد المواقع “جي.بي.إس” بينما ستحمل هي أجهزة تتبع للطورايء.

كانت السيدة الاخرى الوحيدة التي حاولت عبور المحيط الهادي من اليابان الى سان فرانسيسكو هي بريتون سارا اوتن عام 2013 لكنها اتجهت شمالا وانتهت رحلتها في جزر ألوشان بعد 149 يوما.