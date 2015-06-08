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تداول ورقة لأسئلة امتحان "الحديث" للثانوية الأزهرية بعد مرور نصف ساعة

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ورقة لأسئلة الحديث للثانوية الأزهرية القسم الأدبى، بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجنة، ويتضح من الورقة المتداولة أن اللجنة التى تم التسريب منها خالفت قرار الأزهر بكتابة اسم الطالب بطول ورقة الأسئلة، وهو ما لم يكتب على الورقة.

وكان وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، قد أعلن أمس فى مؤتمر صحفى أنه تم ضبط 27 مراقبا و113 طالبا معهم أجهزة المحمول داخل اللجان، أثناء عرضه حصاد الاسبوع الأول للامتحانات، مضيفا أنه تم إنهاء ندب 5 لجان كاملة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ وسوهاج، وكذلك إلغاء امتحان 360 طالبا سواء بسبب الغش عن طريق أجهزة المحمول أو الاعتداء على المراقبين أو تمزيق أوراق الإجابة أو الغش عن طريق القصاصات (البرشام).

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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