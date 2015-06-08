غلق نفق شبرا الزراعى وقليوب لمدة 4 أيام بسبب أعمال الصيانة

تقرر إغلاق نفق شبرا الزراعى وقليوب لمدة أربعة أيام، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 8 يوينو من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة الموافق 12 يونيو الجارى.

يأتى قرار إغلاق النفق للقيام ببعض أعمال الصيانة وإعادة رصف منزل الطريق الدائرى القادم من الوراق إلى "نفق شبرا الزراعى وقليوب"، وذلك تيسيراً لحركة المرور والقضاء على الكثافات المرورية التى يشهدها النفق .

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