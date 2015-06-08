أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غلق نفق شبرا الزراعى وقليوب لمدة 4 أيام بسبب أعمال الصيانة

Google+ Print
غلق نفق شبرا الزراعى وقليوب لمدة 4 أيام بسبب أعمال الصيانة غلق نفق شبرا الزراعى وقليوب لمدة 4 أيام بسبب أعمال الصيانة
تقرر إغلاق نفق شبرا الزراعى وقليوب لمدة أربعة أيام، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 8 يوينو من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة الموافق 12 يونيو الجارى.

يأتى قرار إغلاق النفق للقيام ببعض أعمال الصيانة وإعادة رصف منزل الطريق الدائرى القادم من الوراق إلى "نفق شبرا الزراعى وقليوب"، وذلك تيسيراً لحركة المرور والقضاء على الكثافات المرورية التى يشهدها النفق .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365