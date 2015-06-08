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قائد البحرية الروسية: "جسر الصداقة" خطوة مهمة لدعم الثقة بين مصر وروسيا

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قائد البحرية الروسية: "جسر الصداقة" خطوة مهمة لدعم الثقة بين مصر وروسيا قائد البحرية الروسية: "جسر الصداقة" خطوة مهمة لدعم الثقة بين مصر وروسيا
تبدأ وحدات من القوات البحرية الروسية والمصرية، غدا الثلاثاء، المرحلة الرئيسية من التدريب البحرى المشترك، الذى يعرف باسم "جسر الصداقة 2015" فى البحر المتوسط.

وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، أن قائد القوات البحرية الروسية الأدميرال فيكتور تشيركوف وجه رسالة تحية إلى المشاركين فى أول تدريب بحرى مشترك بين روسيا ومصر، قال فيها أن تدريب "جسر الصداقة 2015 " يمثل "خطوة عملية مهمة فى مجال الجهود المشتركة لتدعيم إجراءات التفاهم والثقة بين القوات البحرية الروسية والمصرية".

وعبّر قائد القوات البحرية الروسية عن اعتقاده بأن التدريب المشترك سيرسخ "التفاهم بيننا بشأن منع إضعاف الأمن والاستقرار فى منطقة البحر المتوسط وفى بحار العالم قاطبة"، مشيراً إلى أن وحدات من القوات البحرية الروسية والمصرية ستتدرب على "مواجهة التحديات والمخاطر التى يمكن أن تنشأ فى البحر، بصورة مشتركة".
>وكان قد وصل إلى قاعدة الإسكندرية البحرية عدد من الوحدات البحرية الروسية لمشاركة البحرية المصرية تنفيذ أنشطة وفعاليات التدريب البحرى المشترك الذى تبدأ مرحلته الرئيسية، فى الأيام القليلة المقبلة، فى منطقة محددة بالبحر المتوسط.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، فى وقت سابق، أن أول تدريب بحرى مشترك بين روسيا ومصر يهدف إلى تنفيذ المهام التدريبية المتعلقة بحماية الخطوط الملاحية البحرية ضد مختلف التهديدات، فيما يرى مراقبون أن الوحدات البحرية الروسية والمصرية ستقوم بتنفيذ مهامها المتعلقة بالتدريب المشترك "جسر الصداقة 2015"، مع الأخذ فى الاعتبار الوضع العسكرى القائم فى سوريا والعراق واليمن وبعض البلدان العربية الأخرى.


>- بالصور..وكالة روسية تكشف تفاصيل المناورة المصرية الروسية بالمتوسط..وتؤكد: "جسر الصداقة" هدفها الرد على مناورات الناتو فى أوروبا الشرقية..والطراد "موسكو" والفرقاطة "طابا" وطائرات "إف-16" أبرز المشاركين
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