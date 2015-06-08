طالبة ثانوى عام بالإسكندرية تدعى اختطافها طمعا فى إعادة امتحان العربى

ادعت طالبة بالثانوية العامة بالإسكندرية، تعرضها للاختطاف على يد مجهولين وتخديرها وتركها فى مكان نائى، وتبين اختلاقها للواقعة لإعادة أداء الامتحان نظرا عدم إلمامها الكامل بالمادة الدراسية.

تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغا من أسرة الطالبة "سمر.ع" طالبة بمدرسة إيزيس بمجمع المدارس بمنطقة السيوف وتقوم بأداء الامتحانات الثانوية العامة فى مدرسة فاطمة الزهراء، حيث أفادوا فى بلاغهم بأن الطالبة استقلت ميكروباص لذهابها لأداء الامتحان من شارع جميلة أبو حريد، وتعرض لها مجموعة من الأشخاص يستقلون ميكروباص وخدروها واختطفوها، مضيفة بأنها فقدت الوعى ووجدت نفسها وسط منطقة زراعية، تبين أنها منطقة أبيس الرابعة ثم اتصلت بأسرتها واصطحبوها من المكان.

كشفت تحريات العميد هانى مدحت رئيس قسم المباحث الجنائية والعقيد إيهاب عطية مفتش المباحث والتى أشرف عليها اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية كذب الطالبة واختلاقها للواقعة.

واعترفت الطالبة أمام ضباط المباحث بأنها اختلقت الواقعة وادعت ذلك لصعوبة ماده اللغة العربية أمس وتحديدا الجزء الخاص بالنحو، فقررت اختلاق تلك القصة حتى تتمكن من إعادة الامتحان مما يعطيها مهلة للمذاكرة .

وبمواجهتها ومواجهة أسرتها بذلك أقروا عدم صحة الادعاء وتم العرض على النيابة التى قررت صرفهم من النيابة، وتم أخذ التعهد على أسرتها بحسن رعايتها.

>