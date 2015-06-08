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مصدر أمنى:إرهابيون حاولوا استهداف قوة أمنية بالعريش فأصابوا أتوبيس معلمين

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مصدر أمنى:إرهابيون حاولوا استهداف قوة أمنية بالعريش فأصابوا أتوبيس معلمين مصدر أمنى:إرهابيون حاولوا استهداف قوة أمنية بالعريش فأصابوا أتوبيس معلمين
كشف مصدر أمنى لليوم السابع تفاصيل استهداف حافلة معلمين على طريق العريش الشيخ زويد، حيث أكد أن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية بمنطقة العبيدات شرق العريش، بالتزامن مع مرور أتوبيس خاص بنقل المدرسين والإداريين بالشيخ زويد ورفح وتسبب الانفجار فى إصابة 3 منهم بجروح وشظايا بسيطة.

من جانبه، قال حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الأتوبيس ليس خاصا بمراقبى امتحانات الثانوية العامة.
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