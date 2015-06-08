بعد تداول أسئلة الامتحان.. تسريب أوراق الإجابة لـ"حديث" الثانوية الأزهرية

نشرت صفحة "شاو مينج بيغشش ثانويه عامه"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إجابات لأسئلة امتحان الحديث للثانوية الأزهرية، والذى مر على بدايته ساعة.

يشار إلى أن صفحة "شاو مينج بيغشش ثانويه عامة" قامت بتسريب ورقة أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، ونفى أدمن الصفحة أخبار القبض عليه، مؤكدًا استمراره فى تسريب الامتحانات.

تداول ورقة لأسئلة امتحان "الحديث" للثانوية الأزهرية بعد مرور نصف ساعة

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