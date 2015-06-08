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تجمع فائزين بالـ"30 ألف وظيفة" أمام التعليم اعتراضا على نتيجة التسكين

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تجمع فائزين بالـ"30 ألف وظيفة" أمام التعليم اعتراضا على نتيجة التسكين تجمع فائزين بالـ"30 ألف وظيفة" أمام التعليم اعتراضا على نتيجة التسكين
تجمع منذ قليل عدد من المعلمين الفائزين فى مسابقة الـ"30 الف وظيفة"، أمام وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن نتائج التسكين للمعلمين غير المعينين فى محافظاتهم والبالغ عددهم 15 ألف مدرس مسكنين خارج محافظاتهم، نظرا لعدم حاجة المديريات التعليمية التابعين لها لتخصصاتهم.

وفوضت الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات أحد موظفيها للرد على تساؤلات المعلمين والتعرف على مشكلاتهم، تمهيدا لإرسالها إلى المسئولين لوضع حلول لها خاصة ما يتعلق بنتيجة تقليل الاغتراب التى أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية.

قال محمد على أحد المتقدمين، أن تطبيق نتيجة البدل التى اعلنت عنها الوزارة من الصعب تطبيقها، موضحا أن الأمر يتطلب أن يعثر المعلم المعين على شخص ضمن المعينين ايضا يرغب فى البدل، ويتوجه به إلى الوزارة لاتخاذ إجراءات البدل عن طريق موظفى الإدارة وتوقيع اقرار بذلك، مشددا على أن هذا الأمر من الصعب إن لم يكن من المستحيل تطبيقه، مطالبا الوزارة بضرورة مراعاة المعلمات غير المسكنات فى محافظاتهن لما يمثل هذا الامر خطورة عليها لكونها تسكن خارج محافظتها.

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مصر 365