انتظام قطارات قليوب الزقازيق بعد إبطال مفعول قنابل شبين القناطر

أكد اللواء أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد عودة حركة قطارات خط قليوب الزقازيق لطبيعتها بعد إبطال مفعول القنابل التى تم العثور عليها على شريط السكة الحديد بين محطتى شبين القناطر وطحانوب بالقليوبية.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد إن قوات الحماية المدنية تمكنت من إبطال مفعول القنابل والسيطرة على النيران التى أشعلها مجهولون فى نفس المكان بمزلقان كفر شبين بين محطتى شبين القناطر وطحانوب.

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