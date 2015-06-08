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الفلفل الألوان مش بس للزينة.. بيحافظ على الجلد من الشيخوخة

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الفلفل الألوان مش بس للزينة.. بيحافظ على الجلد من الشيخوخة الفلفل الألوان مش بس للزينة.. بيحافظ على الجلد من الشيخوخة
الفلفل بأنواعه وألوانه يعتبره البعض عنصرا لزينة الطعام، وهو أمر يبخس فوائده ويظلمها، والصحيح أن الفلفل الملون الأخضر، أو الأحمر أو الفلفل الأصفر، لكل منها فوائده وقدرته على إمداد الجسم بعناصر وفيتامينات تنقصه، إلا أنهم جميعا يشتركون فى نفس الفوائد، والتى يذكرها بالتفصيل الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، عضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن.

وأوضح أستاذ أمراض الجهاز الهضمى أن الفلفل الملون أحد أهم الإضافات على الطعام التى تساعد الجسم فى الاستفادة من بعض العناصر والفيتامينات المهمة، ولعل أهم فوائد الفلفل الملون سواء الأصفر أو الأخضر أو الأحمر، أنه يساعد على التمتع بالشباب الدائم، لأنه يحتوى على كميات عالية من مضادات الأكسدة، ما يجعله وسيلة مهمة للحفاظ على جمال الشكل، وخلايا الجسم من التلف والشيخوخة.

وأضاف منيسى موضحا أن الفلفل الملون يساعد بدوره وبالفيتامينات التى تملأه فى الحفاظ على جمال الجلد مشدودا وبعيدا عن زحف التجاعيد المبكرة، كما أنه يحافظ على نضارة الجلد، وشبابه وتجديد خلاياه ويعمل على تنظيفه من شوائبه، وبقاياه الميتة، وهو ما يجعله سر الشباب إذا ما أضيف للطعام، سواء المطهى أو النيئ.

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مصر 365