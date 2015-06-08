تجنب هرمونات الغضب تسبب الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع الكولسترول

القلق والتوتر النفسى، من المشكلات التى يتعرض لها الكثيرون، وله العديد من المضاعفات على صحة الجسم، وبالأخص الشرايين.

وحول هذا يقول الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى إن التعرض للقلق النفسى يساعد على رفع مستوى الكولسترول فى الدم، لأنه عند التعرض للتوتر والقلق تزداد هرمونات الغضب فى الجسم، كالكورتيزون والنورأدرينالين والأدرينالين، التى تؤثر على الجدار الأملس المبطن للشرايين، وبالتالى يترسب به الكولسترول مما يزيد من تصلب الشرايين.

ويتابع أنه عند التعرض للقلق والغضب، تتقلص الشرايين التاجية مما ينتج عنها ذبحة صدرية غير مستقرة، لافتا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأكلات الدسمة ويتعرضون للقلق والتوتر، يكونون أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين والأمراض التاجية .

ويشير إلى أنه يتم التعرف على مشاكل الشرايين، من خلال بعض الأعراض كآلام الصدر والحرقان والتقلصات، وألم فى الجزء الأيسر من الصدر يؤدى إلى ألم فى الذراعين، ويزداد مع الإنفعال والمجهود، لذا عند ظهور هذه الأعراض يجب إجراء التحاليل والفحوصات للتعرف على السبب المؤدى إلى ذلك .