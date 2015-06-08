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وزير البيئة يلتقى اليوم محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس

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وزير البيئة يلتقى اليوم محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس وزير البيئة يلتقى اليوم محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه من المنتظر أن يستقبل اليوم الاثنين الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، خلال الزيارة المرتقبة للوزير والوفد المرافق له من قيادات الوزارة لمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للبيئة.

وأشار المحافظ إلى أن وزير البيئة سوف يصل إلى مقر ديوان عام المحافظة فى الساعة العاشرة من صباح اليوم ثم يتوجه الوزير ومرافقيه من القيادات لزيارة مقر هيئة قناة السويس، والالتقاء بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات المتعلقة بالبيئة بمنطقة قناة السويس والمشروع القومى لتنمية محور إقليم القناة وسيناء ومشروع قناة السويس الجديدة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أنه سيتم اليوم إطلاق إشارة البدء فى الاحتفال بيوم البيئة العالمى تحت شعار (سبعة مليارات.. حلم على كوكب الأرض.. فلنستهلك بعناية) من خلال احتفالية كبرى بقناة السويس، نظرا لما تمثله من أهمية كبرى للمواطن المصرى باعتبارها أحد المشروعات القومية الكبرى التى كانت بالأمس حلم صعب المنال وبالعزيمة والإصرار والقيادة الحكيمة أصبحت حقيقة واقعة.

وتتضمن الاحتفالية عرض الجوانب الاقتصادية والبيئية لمشروع توسعة قناة السويس والإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة وهيئة قناة السويس لإدماج البعد البيئى فى الإعداد والتنفيذ لهذا المشروع القومى الهام.

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مصر 365